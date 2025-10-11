Uccide la moglie anziana e malata, si getta dal terzo piano e muoreLa vittima era affetta da demenza senile, il marito l’avrebbe strangolata per poi lanciarsi nel vuoto
Omicidio-suicidio questa mattina nel Modenese: un anziano di 86 anni ha ucciso la moglie di 89 anni per poi buttarsi dal terzo piano della palazzina in cui la coppia viveva. È accaduto a Mirandola.
A quanto si apprende, il marito l'avrebbe strangolata per poi lanciarsi nel vuoto. Sul posto gli agenti del vicino commissariato che si stanno ora occupando delle indagini.
La vittima pare fosse affetta da demenza senile.
Qualche giorno fa a Castelfranco - sempre nel Modenese - un altro pensionato aveva ucciso, sgozzandola, l'anziana moglie affetta da Alzheimer. L'uomo si era lanciato da una finestra, morendo sul colpo.
(Unioneonline)