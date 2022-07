Il corpo di una donna di 56 anni, da tempo ammalata di Alzheimer, è stato trovato in un appartamento di via Vittorio Veneto a Marigliano, in provincia di Napoli. Poco distante, l’anziano padre in fin di vita, ferito con un colpo di pistola alla testa, l’arma era a terra vicina all’uomo.

L’ipotesi dei carabinieri intervenuti sul posto, è che a far fuoco sia stato l’anziano padre di 89 anni. L’uomo, stanco per la malattia della figlia, ha deciso di porre fine alla sua vita sparandole con una pistola regolarmente detenuta. Poi ha rivolto l’arma verso di sé, sparandosi alla testa allo scopo di uccidersi.

Non è morto sul colpo, ma ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale del Mare di Napoli, ha perso la vita poco dopo.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata