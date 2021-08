Femminicidio a Vigevano, in provincia di Pavia.

Un uomo di 59 anni, Marco De Frenza, ha ucciso a coltellate la sua compagna, Marylin Pera, 39 anni, con cui conviveva da un paio di settimane, lasciando in casa il corpo martoriato e senza vita per oltre 24 ore.

Poi ha deciso di presentarsi in commissariato per confessare e costituirsi. Ora De Frenza si trova in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario.

Il 59enne era già noto alle forze dell’ordine, mentre la vittima, casalinga, era madre di un figlio avuto da una precedente unione.

Le indagini della Polizia proseguono per fare piena luce sul delitto e per capire il movente che ha spinto De Frenza a uccidere.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata