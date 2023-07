Tragedia nella tarda serata di ieri a Garbagnate Milanese. Due ragazzini di 15 anni in bici che stavano attraversando sulle strisce sono stati travolti da un furgone.

Lui è morto, l’amica è in ospedale in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto poco dopo le 22.30 all’altezza di una rotatoria in via Kennedy.

L’autista del Ford Transit, che si è fermato a prestare soccorso, è risultato positivo all’alcoltest ed è anche privo di patente: è stato arrestato per omicidio stradale e ora si trova in cella a San Vittore. Si tratta di un 32enne romeno con precedenti.

I ragazzini sono stati centrati in pieno dal furgone mentre attraversavano sulle strisce. La bici è stata scagliata in un’aiuola poco distante. Carabinieri al lavoro per accertare la dinamica dello schianto e in particolare per capire se i due 15enni stessero attraversando in sella alla bici o la stessero portando a mano.

Sul posto è intervenuto anche il 118 con due ambulanze e un elicottero: il ragazzo, portato in arresto cardiaco al San Gerardo di Monza, è morto poco dopo. Lei è stata invece elitrasportata al Niguarda di Milano, dove è in coma.

