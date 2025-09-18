Turetta picchiato in carcere, Gino Cecchettin non esulta: «La violenza non è la risposta»«Anche questi sono atti da condannare, noi ci muoviamo in senso opposto», dichiara il padre di Giulia
Non esulta Gino Cecchettin per l’aggressione subita nel carcere veronese di Montorio da Filippo Turetta, il giovane che ha ucciso sua figlia Giulia.
La violenza «non è la risposta», afferma Cecchettin a margine del festival Pordenonelegge.
Queste le sue parole: «Non penso che la violenza sia la risposta ed è il messaggio che vorrei dare: non mi fa sentire felice il fatto che Turetta sia stato aggredito, perché ancora una volta vuol dire che dobbiamo lavorare. Sono da condannare anche questi atti e noi ci muoviamo in senso opposto e vorremmo far capire alle persone che i sentimenti che portano a questo sono sbagliati e da condannare».
(Unioneonline)