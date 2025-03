Il cadavere di un cinquantottenne è stato trovato in un appartamento a Valbrembo, comune della provincia di Bergamo. Si indaga per omicidio: sul posto i carabinieri, per i primi rilievi all’interno della casa.

Il corpo della vittima presenta delle profonde ferite al capo, compatibili con una aggressione con un corpo contundente. Le indagini in corso, coordinate dalla procura della repubblica di Bergamo, sono condotte dal nucleo investigativo dei carabinieri di Bergamo.

