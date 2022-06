Una donna di circa 30 anni è stata trovata morta sul greto della Dora Baltea, alla periferia di Aosta.

Il corpo era sepolto in una buca lunga due metri, larga un metro e profonda circa 50 centimetri. La fossa si trova dietro la piscina comunale della città e lì vicino ci sono i resti di una specie di accampamento.

Sul posto si è subito precipitata la Polizia per svolgere i rilievi. Si esclude il suicidio, per l’identità della giovane donna – si presume sia una valdostana attorno ai 30 anni – bisogna attendere il test del Dna.

Il corpo si trovava lì da diverso tempo, la Procura intende disporre l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Intanto ha aperto un fascicolo per omicidio, anche se sul corpo della vittima non sono stati riscontrati segni di violenza.

