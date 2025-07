Con un abbraccio a Volodymir Zelensky e una stretta di mano con la moglie Olena Zelenska, la premier Giorgia Meloni ha accolto il presidente ucraino e la first lady alla Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, a cui partecipano circa cinquanta fra capi di Stato e di governo, o ministri.

Durante la cerimonia di accoglienza al centro congressi La Nuvola di Roma, Meloni ha salutato fra gli altri, la presidente della Commissione Ue Von der Leyen, quello del Consiglio europeo Antonio Costa, il premier spagnolo Pedro Sanchez, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro della Grecia Kyriakos Mitsotakis, quello della Polonia Donald Tusk, quello dell'Albania Edi Rama, quello di Malta Robert Abela, quello della Finlandia Petteri Orpo e il presidente ceco Petr Pavel.

Il leader ucraino, denunciando nuovi attacchi russi avvenuti nella notte su Kiev, ha ribadito la richiesta di sanzioni più rapide contro la Russia.

In tandem con l'appuntamento romano si terrà anche una call dei volenterosi con Emmanuel Macron e Keir Starmer. Con loro, ha spiegato Zelensky, «parlerò di droni intercettori e la fornitura di

sistemi di difesa aerea per l'Ucraina».

LA PREMIER – «Il sistema Italia può fare la differenza» per la ricostruzione dell'Ucraina «ricostruiremo il miracolo insieme». Così la premier Giorgia Meloni, nel suo discorso alla sessione plenaria della conferenza. «Il messaggio che lanciamo agli investitori è semplice – ha proseguito – : non abbiate paura, investire non è un azzardo, è un investimento sulla pace e sulla sicurezza dei nostri cittadini».

«Investire in Ucraina è un investimento su noi stessi perché riguarda ciascuno di noi – le parole di Giorgia Meloni – , per questo dobbiamo essere orgogliosi del risultato che oggi raggiungiamo tutti insieme, nazioni, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie, autorità locali, settore imprenditoriale, società civile. Insieme abbiamo assunto impegni con la conferenza di oggi per oltre 10 miliardi di euro». «Faremo ogni sforzo per raggiungere la pace – ha ancora aggiunto la premier – e guardare oltre un'insopportabile ingiustizia, immaginare il dopo. Non ci saranno benefici per la ricostruzione da chi ha finanziato la Russia. La Russia incrementa gli attacchi contro i civili e attacca le strutture per la popolazione perché il disegno è quello di tentare di piegare gli ucraini con il freddo e con la paura. Ma questo piano è fallito».

