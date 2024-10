Una ragazza di 18 anni è stata uccisa la notte scorsa a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. La giovane è stata accoltellata. Il corpo è stato trovato oggi all'alba in un appartamento in via Nazionale. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Da quanto si apprende la vittima è Sara Centelleghe, studentessa che avrebbe compiuto 19 anni fra pochi giorni.

La notte scorsa era in casa, in compagnia di un’amica. Quest’ultima ha raccontato di essere scesa per andare a comprare bevande a un distributore automatico e al suo ritorno avrebbe trovato l'amica accoltellata in casa.

A quel punto ha urlato e chiesto aiuto e sono intervenuti i vicini che hanno allertato il 118. All’arrivo del personale sanitario, però, la giovane era già morta.

Dall’abitazione non è stato portato via nulla e dunque si esclude una rapina così come l'omicidio in ambito familiare.

Sara Centelleghe viveva nell'appartamento di via Nazionale con la madre separata ed era una studentessa dell'istituto professionale socio sanitario di Lovere (Bergamo).

