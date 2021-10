Si indaga per omicidio nel caso di una donna di 72 anni trovata morta in casa a Gaggio Montano, sull'Appennino bolognese.

La donna era riversa a terra, apparentemente deceduta per un malore. Ma alcune lesioni al basso ventre e alle gambe hanno messo in allerta i carabinieri e la procura di Bologna, che ha deciso di aprire un'indagine per omicidio aggravato.

E’ stato il figlio della donna a trovarla esanime, sul pavimento dell'ingresso. Preoccupato perché non riusciva a contattarla e non trovandola nel suo appartamento, ha pensato di recarsi in una seconda casa di famiglia. Dove ha fatto la tragica scoperta.

A quel punto ha chiamato il 118 e i carabinieri, che hanno subito avviato le indagini. Sul posto è intervenuta anche la sezione investigazioni scientifiche, oltre al medico legale, che ha effettuato i rilievi tecnici necessari a ricostruire le cause della morte.

Da una prima indagine pare che in casa non ci fossero segni di effrazione o di scasso, ma la porta era aperta. L’abitazione inoltre era in ordine, a una prima occhiata sembra non mancasse nulla.

(Unioneonline/D)

