Trieste, giovane travolta e uccisa da una Jeep mentre attraversaLa vittima, originaria della provincia di Milano, aveva 25 anni
Una giovane di 25 anni, Marta Gianelli, residente in provincia di Milano, è morta all'istante travolta da una Jeep mentre attraversava via Fabio Severo, a Trieste. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, dopo le 22:30 ed è stato violentissimo: la Jeep che procedeva in un tratto in leggera salita, all'altezza di Vicolo del castagneto ha investito la giovane.
La Jeep, di colore scuro, non avrebbe frenato e la ragazza è stata sbalzata per oltre una decina di metri. Il fuoristrada dopo l'impatto è finito sull'isola salvagente tra le carreggiate abbattendone le ringhiere.
In quel tratto la strada è molto illuminata, la Polizia locale sta dunque ancora operando per ricostruire esattamente la dinamica dell' incidente. Alla guida della Jeep c'era un uomo, di Trieste.
(Unioneonline)