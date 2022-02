È in condizioni disperate il neonato che ieri, poco prima delle 13, è stato sbalzato sui binari mentre si trovava nella carrozzina. Secondo i primi accertamenti sull’incidente, avvenuto alla stazione di Pavia, il treno merci in transito sui binari avrebbe agganciato il passeggino mentre i genitori aspettavano il convoglio per tornare a casa, in Oltrepo, forse di poco oltre la linea gialla di sicurezza.

Il bimbo è stato trascinato per una ventina di metri per poi finire sui binari.

Immediati i soccorsi, sotto gli occhi di mamma e papà sotto choc, col trasporto al San Matteo, reparto Neonatologia, dove il figlioletto è ricoverato in Terapia intensiva e dove i medici fanno di tutto per salvargli la vita.

Sul caso sta svolgendo gli approfondimenti investigativi la Polizia ferroviaria.

