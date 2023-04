Ha creato stupore tra i passeggeri della stazione ferroviaria di Udine il passaggio, ieri mattina, di un convoglio con a bordo decine di carri armati. Il treno, che è stato filmato con i telefoni cellulari da alcune persone, è transitato nello scalo a velocità molto ridotta.

Si tratterebbe, secondo qualcuno, di carri semoventi "M109" da 155 mm apparentemente privi di insegne identificative.

Come ha precisato il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani a Rainews, si tratterebbe di «semoventi di artiglieria su cingoli» diretti in Ucraina e farebbero parte di un pacchetto di aiuti militari «deliberato dal governo precedente e che vengono consegnati questa settimana».

Mezzi custoditi in depositi italiani che, probabilmente, una volta giunti in Ucraina, dovranno essere revisionati e rimessi in esercizio.

(Unioneonline/E.Fr.)

