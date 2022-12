Tre anni fa veniva riscontrato il primo caso di Covid-19. Da allora il mondo ha pagato un tributo altissimo in termini di vittime e molti equilibri sociali sono stati sconvolti.

In Italia finora sono state contagiate in totale 25 milioni di persone, mentre i morti mietuti dal virus nel nostro Paese sono stati quasi 184mila.

Solo in Sardegna i casi totali sono stati oltre 495mila, mentre le vittime accertate hanno quasi raggiunto quota 2.900.

Il triste anniversario dell’inizio della pandemia che ha messo il mondo in ginocchio per molti mesi è stato ricordato oggi anche dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

«Tre anni fa, in questi giorni, il virus Covid-19 è stato rilevato per la prima volta», ha detto il numero uno dell’Onu, che ha sottolineato come dalla sua prima apparizione a Wuhan, in Cina, il 31 dicembre 2019, «i costi della pandemia hanno raggiunto un livello catastrofico».

«Milioni di vite sono state perse e centinaia di milioni di persone si sono ammalate. Le economie sono state messe in ginocchio, i sistemi sanitari messi a dura prova e miliardi di dollari sono stati inghiottiti», ha aggiunto Guterres.

«Da parte loro, i Paesi in via di sviluppo sono stati spesso lasciati a se stessi e spesso sono stati tristemente negati i vaccini, i test o i trattamenti di cui le nazioni hanno bisogno per proteggere le loro popolazioni», ha detto ancora il segretario Onu, sottolineando che «come comunità globale, dobbiamo imparare la dura lezione del Covid e investire in modo deciso nella preparazione, nella prevenzione e nella risposta ad altre pandemie».

