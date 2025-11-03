Ettore Pausini, zio della cantante Laura, 78 anni, è stato travolto e ucciso ieri da un’auto pirata a Bologna mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

L'uomo, originario di Solarolo (Ravenna) come la famiglia della cantante viveva a Bologna. È ancora caccia all'automobilista che lo ha investito ed è scappato senza prestare soccorso in via degli Stradelli Guelfi, alla periferia est della città.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 13.30. Secondo una primissima ricostruzione, l'uomo stava pedalando lungo la carreggiata quando è stato travolto con violenza da una vettura che non si è fermata a prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravissime: i soccorritori hanno tentato di rianimarlo, anche con il supporto di un medico rianimatore arrivato in elicottero, ma ogni tentativo è stato vano. L'anziano è morto sul posto.

(Unioneonline)

