Tragedia nella notte a Roma, dove un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre si trovava sul marciapiede.

Secondo una prima ricostruzione l'autovettura, per motivi ancora da accertare, è uscita fuori strada andando a colpire la segnaletica stradale e poi ha travolto il giovanissimo.

È accaduto in via Cristoforo Colombo, all'altezza di via Giustiniano Imperatore. Sul posto agenti della polizia locale di Roma Capitale e sanitari del 118.

Grande il dolore dei genitori del 18enne, i due giornalisti del Corriere della Sera Paola Di Caro e Luca Valdiserri.

"Il mio 18enne meraviglioso non c'è più – il commovente post della madre sui social – . Il mio bambino che aveva cominciato a correre nella vita. Un'auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla".

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata