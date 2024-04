Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire al conducente dell'auto pirata che questa notte ha travolto e ucciso un uomo di 57 anni a Carpaneto, in provincia di Piacenza.

L'uomo è stato trovato riverso a terra in fin di vita poco prima di mezzanotte da una passante, a pochi metri dalla sua abitazione.

«Sono stato investito»: è riuscito a dire solo questo.

Trasportato di urgenza all'ospedale di Piacenza è morto nel corso della notte a causa dei traumi. Stanno indagando i carabinieri che sono intervenuti.

