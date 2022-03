È stato identificato dai genitori il 36enne travolto e ucciso la notte scorsa da un treno tra Sestri Levante e Riva Trigoso, in Liguria. Al ritrovamento del corpo era nato subito un giallo perché poco distante dal cadavere le forze dell’ordine hanno ritrovato diverse centinaia di euro.

L’uomo, Manuel Pronzato, aveva una tabaccheria a Carrara. Nella serata di ieri, questa la ricostruzione fatta finora, ha avuto un incidente nella zona di Recco nel quale una donna è rimasta lievemente ferita. Non si è fermato, ma ha proseguito fino a Sestri Levante dove l’auto, probabilmente per le conseguenze dello scontro, non ha più potuto proseguire la marcia. Quindi si è incamminato e ha chiesto ad alcune persone come raggiungere la stazione, una volta arrivato ha scoperto che era in corso uno sciopero e ha deciso di seguire a piedi i binari. A 500 metri dalla stazione di Riva Trigoso è stato sbalzato e poi travolto da un Intercity.

L'indagine è stata condotta dai carabinieri di Sestri Levante, dagli agenti della Polfer e della polizia stradale. Nel pomeriggio è avvenuto il riconoscimento da parte dei genitori.

(Unioneonline/s.s.)

