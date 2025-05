Tragedia questo pomeriggio nei boschi di Pereto (L'Aquila), nella Marsica, dove un uomo di 72 anni è morto schiacciato dal peso di un albero caduto per motivi ancora da chiarire.

Sul posto, in località Camposecco, sono intervenuti personale del 118 con l'elisoccorso, forze dell'ordine e vigili del fuoco, ma purtroppo per l'uomo non c'era ormai nulla da fare. Sulla dinamica indagano i carabinieri.

