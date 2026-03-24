Tragico schianto nel Varesotto: muore la 25enne Sofia PuscedduLa giovane è caduta mentre era in sella alla sua moto ed è andata a sbattere violentemente contro un cancello: a nulla sono valse le cure dei medici
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Non ce l’ha fatta Sofia Pusceddu, la giovane motociclista di 25 anni residente a Bardello, in provincia di Varese, rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto il 19 marzo lungo la provinciale del lago di Varese, nel tratto che attraversa il territorio di Biandronno.
La ragazza è morta nel pomeriggio all’ospedale di Circolo di Varese.
Lo schianto era accaduto attorno alle 7 del mattino in via Rimembranze: la 25enne, forse “accecata” dal sole, era caduta mentre era in sella alla sua moto, poi l’urto violento contro un cancello.
A nulla sono valsi il rapido trasporto all’ospedale di Circolo con l’elisoccorso e le cure prestate nei giorni successivi dai medici per salvarle la vita.
(Unioneonline/v.l.)