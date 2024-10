Avevano 13, 17 e 21 anni Samuele Del Grande, Michele Biccari e Gaetano Gentile, i tre giovanissimi tifosi del Foggia morti in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a pochi chilometri da Potenza, dove avevano assistito a una gara (finita 1-1) valida per la nona giornata del girone C della serie C di calcio.

L'incidente ha coinvolto due automobili che si sono scontrate frontalmente nei primi chilometri della strada statale Potenza-Melfi: altri sette dono i feriti, di cui due gravi ricoverati in rianimazione in ospedale.

Al lavoro sul luogo dell'incidente anche i Vigili del fuoco e la Polizia per gli accertamenti sulla dinamica con le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza.

LE REAZIONI – «In queste ore concitate il Calcio Foggia 1920 - è scritto in un post sui social - esprime il suo cordoglio alla Foggia Ultras e alle loro famiglie». «Tre giovanissime vite spezzate, ancora un incidente stradale sulla statale Potenza-Melfi. Una trasferta all'insegna dello sport che si trasforma in tragedia» è invece il messaggio diffuso dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. «Esprimo, anche a nome della Giunta regionale della Basilicata - ha aggiunto il governatore - i sentimenti di vicinanza e cordoglio alle famiglie delle vittime ed alla comunità sportiva della città di Foggia per il terribile incidente che ieri sera ha coinvolto tre giovani tifosi della squadra di calcio pugliese».

«Il nostro cuore è avvolto da un profondo dolore» ha scritto sui social il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca. «Il nostro cuore è avvolto da un profondo dolore – ha aggiunto - In questo momento di grande tristezza, voglio esprimere la mia più sincera vicinanza alle famiglie. Non ci sono parole che possano alleviare il loro dolore, ma possiamo unirci nel ricordo di questi giovani, delle loro speranze e dei loro sogni che ora risuonano nel silenzio».

