Drammatico incidente questa notte, poco dopo l'una, sull'autostrada A21 Piacenza-Torino, nel tratto compreso tra i caselli di Casteggio (Pavia) e Voghera (Pavia) lungo la carreggiata diretta al capoluogo piemontese.

A perdere la vita padre e figlio, di 45 e 11 anni, francesi residenti a Parigi. Registrati altri 8 feriti, tra i quali anche la moglie e gli altri due figli della coppia.

I feriti, trasportati in ambulanza all'ospedale di Voghera (Pavia) e al Policlinico San Matteo di Pavia, non versano in condizioni critiche.

(Unioneonline/v.l.)

