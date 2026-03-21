Tre vittime giovanissime in poche ore sulle strade di Milano e Roma.

Nel capoluogo lombardo una ragazza di 20 anni e un giovane di 23 hanno perso la vita nella notte, intorno alle 4, in un incidente che ha visto coinvolta la motocicletta su cui erano in sella entrare in collisione con un taxi, lungo viale Mugello. Ferito in maniera non grave, invece, il conducente del taxi, che dopo l’impatto si è ribaltato su un fianco.

A Roma un ragazzo di 17 anni è rimasto ucciso, sempre nella notte, in via Cristoforo Colombo a Roma, sulla carreggiata in direzione Ostia. Il giovane era al volante di una microcar, che si è scontrata contro un’auto. Il conducente di quest’ultima è rimasto ferito ed è stato condotto in ospedale.

(Unioneonline)

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