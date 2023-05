Tragedia sul lavoro a Palermo.

Un operaio è morto dopo essere finito dentro un autocompattatore: la vittima è un 48enne di origini marocchine, stava lavorando quando è finito dentro il mezzo per la raccolta dei rifiuti.

L’incidente è avvenuto in via Ingham nel quartiere Brancaccio. L’uomo, che lavorava per una ditta della zona industriale, stava riparando il mezzo per la raccolta dei rifiuti quando ci è finito dentro.

I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, senza riuscirci. Sul posto anche i Vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per accertare le cause dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.

