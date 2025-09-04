Tiene il cane alla catena: mille euro di multaSi tratta della prima sanzione applicata dalla Polizia Locale dopo l’ok alla nuova “Legge Brambilla”
Per la Polizia Locale di Chieti è la prima sanzione elevata in applicazione delle nuove norme della Legge 6 giugno 2025, n. 82, la cosiddetta "Legge Brambilla" in tema di reati contro gli animali. Destinatario è il proprietario di un cane tenuto alla catena: l'uomo dovrà pagare una multa di mille euro.
L'intervento della Polizia Locale è arrivato dopo alcune segnalazioni: il cane, in una zona agricola di Chieti, era sempre legato a una catena di una lunghezza tale che gli impediva di muoversi liberamente.
Dopo alcuni appostamenti gli agenti sono intervenuti applicando la sanzione prevista, che va da 500 a 5.000 euro, in questo caso 1.000 euro.
(Unioneonline)