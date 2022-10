Paura nella notte in Liguria per un terremoto di magnitudo 3.5 che si è registrato nella zona di Genova.

La scossa, alle 23.41, ha avuto come epicentro l’area di Davagna, l’ipocentro a 8 km di profondità, secondo i dati dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Come ha confermato il presidente della Regione, Giovanni Toti, “non risultano criticità” e non ci sono state richieste arrivate al 118 per soccorrere cittadini. Molte invece le telefonate ai numeri di emergenza per avere chiarimenti sul sisma. Già il 22 settembre scorso un terremoto si era verificato sempre in Liguria ma era stato avvertito anche nella parte alta della Toscana.

