Ancora terremoti nella zona di Napoli. Uno sciame sismico si registra nell’area dei Campi Flegrei. Alle 3.35 la scossa più forte di magnitudo 4.2, avvertita distintamente in vari quartieri del capoluogo, fra le più alte che si sono verificate nelle ultime settimane l’ipocentro è stato localizzato a circa 3 km di profondità.

Cittadini in allarme nelle zone di Fuorigrotta, Vomero, Riviera di Chiaia e Capodimonte.

Questa mattina, per consentire le dovute verifiche sulla rete ferroviaria, la circolazione dei treni da e per Napoli stata provvisoriamente sospesa in via precauzionale. Stop anche alla linea metropolitana gestita da Ferrovie dello Stato.

