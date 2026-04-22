Tragedia a Magione, in provincia di Perugia, dove due giovani cacciatori sono morti folgorati dai cavi di media tensione.

È accaduto nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.30, quando una squadra del comando dei vigili del fuoco di Perugia è intervenuta in località La Goga. Secondo una prima ricostruzione dei fatti - riferiscono gli stessi vigili - i due uomini stavano tentando di recuperare un volatile da richiamo posato sui fili elettrici di media tensione (20.000 Volt), situati a un'altezza di circa 10 metri. Utilizzando un palo metallico, avrebbero urtato i cavi, venendo fulminati da una scarica elettrica.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente due equipaggi del 118, che hanno praticato manovre di rianimazione cardiopolmonare, purtroppo senza esito, dichiarando infine il decesso dei due cacciatori.

I vigili del fuoco hanno provveduto al recupero dei corpi, che giacevano in un'area non accessibile ai normali mezzi di soccorso.

Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi del caso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.

(Unioneonline/v.l.)

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