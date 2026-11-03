Non ce l'ha fatta la bimba di sette mesi rimasta intossicata dal monossido di carbonio nell'abitazione di Mezzani, nel Parmense, dove nella notte tra giovedì e venerdì scorso hanno perso la vita i suoi genitori.

La piccola era ricoverata in terapia intensiva pediatrica all'ospedale Maggiore di Parma: nonostante una serie di trattamenti in camera iperbarica, questa mattina il decesso.

La famiglia, originaria del Senegal, viveva nel parmense da diversi anni e si era trasferita da poco nell'abitazione di via Bocca d'Enza.

Risulta che per riscaldare la camera da letto avessero usato una stufa a legna: le esalazioni sono risultate fatali per il padre 35enne, la madre 32enne e ora anche la figlioletta.

Non sono gravi invece le condizioni del fratello 14enne e degli zii, rimasti a loro volta intossicati: sono stati dimessi.

(Unioneonline/v.l.)

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