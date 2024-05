Roberto Basso è stato ucciso. A questa conclusione sono giunti gli inquirenti di Venezia che hanno aperto un fascicolo per omicidio volontario. Il tabaccaio di Jesolo è stato trovato morto in casa ieri mattina da un fratello, ma la morte risale alla sera di domenica, tra le 22 e le 24 secondo il medico legale.

Il 64enne viveva da solo da quando era mancata l’anziana madre in un’abitazione di Paese di Jesolo. Il corpo era a terra, e presentava una ferita dietro il cranio, dovuta a un colpo – o forse più di uno – inferto con un corpo contundente che non è stato ancora individuato.

Per saperne di più bisognerà attendere l'esito dell'autopsia disposta dal pm Giovanni Zorzi, che sarà eseguita giovedì prossimo. Le indagini restano aperte su più ipotesi, tra le quali anche quella di una rapina finita nel sangue.

A dare l'allarme erano stati lunedì i colleghi negozianti di Basso, insospettiti dal fatto che le saracinesche della tabaccheria erano rimaste abbassate. Il primo ad andare a controllare nella casa era stato il fratello maggiore Andrea. Suonato il campanello senza avere risposta, l'uomo, in quel momento senza cellulare, aveva preso una scala che, poggiata al terrazzino del primo piano, per arrivare alla finestra della camera dalla quale aveva visto il fratello esanime, a terra. I carabinieri, giunti sul posto subito dopo il 118, avevano trovato la porta chiusa dall'interno. Uno degli elementi del giallo, inizialmente, era un vetro rotto sulla parte più piccola della porta finestra che dava sul poggiolo; vetro che in realtà sarebbe stato infranto dal fratello di Basso, quando ha provato ad accedere nell'abitazione. L'uomo avrebbe dichiarato infatti alle forze dell'ordine di aver provato a introdursi dalla finestra, e da questa, allungando una mano avrebbe toccato un piede di Roberto, prima di andarsene per parlare con i cognati e chiamare i soccorsi. Per far tornare i conti bisognerà comunque ricostruire perché dalla scoperta del cadavere all'allarme giunto al 118 sia trascorsa circa un'ora.

