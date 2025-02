È morta una donna di 69 anni, investita poco dopo le 17 di oggi in via Giusti a Somma Lombardo, in provincia di Varese, nella strada che porta a Malpensa. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un suv ha investito tre persone che camminavano a bordo strada: la sessantanovenne, il fratello di 66 anni, attualmente ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale di Como, e un'anziana di 80 anni che è stata trasportata in ospedale in codice verde.

La vittima è morta dopo il trasporto all'ospedale di Legnano (Milano). I carabinieri della compagnia di Gallarate, coordinati dal pubblico ministero della procura di Busto Arsizio (Varese), sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

L'automobilista alla guida del suv si è subito fermato. Come da prassi, nelle prossime ore sarà indagato per omicidio stradale e lesioni stradali.

