I carabinieri di Gioia Tauro, nell’ambito dell’operazione “Easy Voucher”, hanno denunciato 107 persone per falso ideologico e truffa aggravata. Le indagini riguardano richieste per sussidi economici nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Attraverso l’analisi documentale delle istanze, i militari hanno effettuato gli accertamenti individuando le numerose irregolarità in particolare per quanto riguarda l’indicazione della reale residenza o dei componenti il nucleo familiare, posto che la norma stabilisce che l’elargizione debba essere effettuata tenendo conto anche dell’effettivo “reddito familiare” e non solo del singolo richiedente; le autocertificazioni ritenute mendaci hanno riguardato inoltre l’errata indicazione dell’ISEE.

Le difformità riscontrate, a carico di 107 cittadini (94 italiani e 13 stranieri), hanno impedito che i sussidi venissero erogati a soggetti non aventi diritto, per un tentato danno erariale complessivo stimato in circa 34.500 euro.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata