Un sedicenne tunisino, ospite di una comunità per minorenni non accompagnati di Comiso, è stato fermato dalla Polizia per violenza sessuale nei confronti di una donna. Secondo l'accusa, avrebbe seguito una 33enne nella villa comunale del paese del Ragusano, facendole inizialmente delle avance.

Quando la donna lo ha rifiutato, cercando di allontanarlo, l'avrebbe costretta a subire atti sessuali.

Le urla disperate della vittima hanno attirato l'attenzione di un passante che è corso in suo aiuto, mettendo in fuga l'aggressore. Il ragazzo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per violenza sessuale da agenti della Squadra mobile della Questura di Ragusa e del commissariato di Comiso. Alla sua identificazione la Polizia è arrivata grazie all'acquisizione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza e alle dichiarazioni di testimoni.

Su disposizione della Procura per i minorenni di Catania, dopo l'esecuzione del provvedimento, il ragazzo è stato condotto nel centro di prima accoglienza del capoluogo etneo.

(Unioneonline/D)

