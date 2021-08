Violentata dal papà dell’amichetta. Vittima della presunta violenza sessuale è una ragazzina di 12 anni.

L’episodio è avvenuto alla periferia di Bologna, al rione del Pilastro, un 30enne italiano è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria.

Qualche giorno fa, secondo la ricostruzione della Polizia, l’uomo ha abusato della giovane nella sua abitazione.

La dodicenne sabato mattina ha raccontato al padre la violenza subita, ed è scattata la spedizione punitiva. L’uomo ha chiamato a raccolta alcuni familiari e si è presentato a casa del trentenne: prima gli hanno chiesto conto dell’accaduto, poi – erano una trentina – lo hanno trascinato fuori dal suo appartamento e lo hanno portato in strada dove lo hanno aggredito a calci e pugni.

A quel punto alcuni residenti hanno segnalato la rissa e sul posto sono arrivate le pattuglie e il 118 che ha soccorso il 30enne. Lui ha ammesso l’accaduto e detto che la vittima era consenziente. La bambina è stata portata in ospedale per accertamenti, mentre il 30enne è in stato di fermo.

La Polizia ha sequestrato i cellulari di entrambi, mentre i familiari del 30enne hanno lasciato la città.

