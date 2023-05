Uno scontro tra due gommoni utilizzati per fare rafting. Sarebbe questa la causa, secondo una prima ricostruzione, della caduta nelle acque del fiume Lao, nel Cosentino, di Denise, la studentessa diciannovenne che da ieri risulta dispersa.

La giovane era a bordo di uno dei due gommoni che si sono scontrati. A causa dell'impatto è finita in acqua e da quel momento di lei si è persa ogni traccia.

Il fiume Lao in questo periodo è in piena a causa delle abbondanti piogge che si sono abbattute negli ultimi giorni in tutta l'area del Pollino.

Le ricerche, riprese all’alba, hanno permesso di trovare il caschetto della giovane, ma di lei nessuna traccia. Si fanno sunque sempre più flebili le speranze di trovarla ancora viva.

La diciannovenne faceva parte di una scolaresca proveniente da Polistena, nel Reggino. I ragazzi frequentano il liceo statale "Giuseppe Rechichi" ed erano in provincia di Cosenza, accompagnati da alcuni docenti di educazione motoria, già da alcuni giorni.

Sgomento anche tra gli operatori che da anni svolgono serenamente e in sicurezza le attività di rafting sul fiume Lao, con la partecipazione di migliaia di persone. «Non era mai accaduto nulla di simile», dicono.

