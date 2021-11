Le manifestazioni contro l’obbligo del Green pass che ogni sabato stanno paralizzando le città italiane e creando enormi disagi a cittadini e commercianti si faranno ancora, ma con regole diverse.

Arriva la stretta del Viminale, le nuove regole le ha spiegate il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia: “Per ovviare a tutti questi disagi saranno concessi solo sit in statici e fuori dai centri storici”.

"Da domani – ha annunciato Sibilia – saranno vietati i cortei, e questo vale per tutte le manifestazioni, non solo per quelle no vax. Continuare così ogni fine settimana, dopo \5 weekend con le città che vengono messe in ginocchio, non si può. Va bene manifestare, ma quando assistiamo a scene come quelle che abbiamo visto...".

E se le regole non fossero rispettate e il corteo partisse ugualmente: “Si interromperà la manifestazione, perché si contravverrebbe alla legge. In quel caso ci sono le forze dell’ordine”.

Nel corso delle manifestazioni in forma statica, ha aggiunto Sibilia, “si devono tenere le distanze e laddove ci sono assembramenti va indossata la mascherina, queste manifestazioni tra le altre cose generano assembramenti tra non vaccinati”.

Il sottosegretario si augura che queste siano misure solo “momentanee e circoscritte” e annuncia: “Intensificheremo anche i controlli sul Green pass, le persone devono essere incentivate a vaccinarsi”.

