Femminicidio in Liguria, dove un uomo di 58 anni ha ucciso la moglie, sua coetanea.

Il delitto è avvenuto nell’abitazione della coppia, a Trasta, nell'entroterra di Genova.

È stato lo stesso 58enne ad allertare i carabinieri, dopo aver girovagato per la Valpolcevera. Quindi è stato raggiunto da due pattuglie dell’Arma e portato in caserma per essere interrogato.

Da quanto si apprende la donna sarebbe stata strangolata.

Sempre in base alle prime informazioni, nella coppia da tempo c'erano frizioni e i due si stavano separando.

L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine dell’ennesimo litigio.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata