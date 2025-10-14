Tragica esplosione stamattina a Castel d’Azzano, in provincia di Verona: tre carabinieri hanno perso la vita e almeno tredici tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti durante un’operazione di sgombero in una casa colonica.

Secondo le prime ricostruzioni, le forze dell’ordine sono intervenute per liberare l’abitazione occupata da tre persone – due uomini e una donna, presumibilmente fratelli – quando si è verificata una violenta deflagrazione che ha fatto crollare l’intero edificio a due piani. I militari sono stati travolti dal crollo.

Sul posto erano presenti anche i vigili del fuoco, che hanno subito avviato le operazioni di soccorso, ma per i tre carabinieri non c’è stato nulla da fare: uno dei corpi è stato estratto dalle macerie solo mezz’ora fa.

La casa è stata completamente distrutta dall’esplosione ed è ora avvolta dalle fiamme. Decine di pompieri stanno ancora lavorando per domare l’incendio, mentre i mezzi del Suem (Servizio di urgenza ed emergenza medica) operano senza sosta.

Fortunatamente, parte del personale sanitario si trovava già in zona per supportare le forze dell’ordine nello sgombero, permettendo un intervento immediato.

Tra gli occupanti dell’abitazione, una donna è rimasta ferita. Un terzo familiare è attualmente ricercato nelle campagne circostanti.

(Unioneonline/Fr.Me.)

