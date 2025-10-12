il dramma
12 ottobre 2025 alle 07:44aggiornato il 12 ottobre 2025 alle 07:45
Palermo, tenta di fermare un pestaggio: ventenne ucciso con un colpo di pistola alla testaLa vittima era intervenuta per sedare una rissa e bloccare un gruppo che stava picchiando un ragazzo. L'omicidio in pieno centro
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Dramma nella notte a Palermo dove un giovane di poco più di 20 anni è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. L’omicidio è avvenuto a pochi metri dal Teatro Massimo, nel cuore della movida.
Da quanto emerso la vittima sarebbe intervenuta per sedare una rissa e bloccare un gruppo di giovani che stava picchiando un ragazzo, ormai finito a terra.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le ambulanze ma per la vittima non c'è stato nulla da fare.
(Unioneonline/v.f.)
© Riproduzione riservata