Nel cuore della notte, mentre dormivano, si è scagliato contro i genitori accoltellandoli. Per questo motivo a Ravenna la Polizia ha arrestato un 14enne, con l'accusa di tentato omicidio plurimo aggravato.

L'episodio si è verificato poco dopo le tre della notte tra mercoledì e giovedì in un'abitazione della periferia della città romagnola. Una volta giunte sul posto, le Volanti hanno trovato i sanitari del 118 intenti a soccorrere due coniugi feriti.

Le immediate verifiche hanno permesso agli agenti di accertare che a colpirli era stato il figlio minorenne: non sono in pericolo di vita. Il 14enne, presente ancora all'interno dell'abitazione, è apparso confuso.

Nel corso delle indagini, condotte con il supporto della Scientifica, sono stati sequestrati due coltelli e un cellulare all'interno del quale sarebbero stati rinvenuti contenuti e ricerche online che fanno ipotizzare una premeditazione dell'aggressione da parte del ragazzo.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata