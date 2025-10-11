Incendio in una casa, morti anziano e badante sorpresi nel sonnoStavano dormendo in due stanze differenti, il rogo partito da una stufa elettrica
Un uomo di 98 anni e la sua badante 44enne sono stati trovati morti stasera in un appartamento a San Pietro Vernotico (Brindisi) all'interno del quale si era sviluppato un incendio. Il ritrovamento dei corpi da parte dei vigili del fuoco, chiamati da un parente che non riusciva a parlare con l'anziano, risale a poco prima delle 20. L'uomo era di San Pietro Vernotico, la badante romena.
I corpi erano in due stanze differenti. Dai rilievi dei vigili del fuoco, intervenuti con i carabinieri e il personale del 118, è emerso che le fiamme si sono sviluppate nella stanza in cui si trovava l'anziano, causate probabilmente da un corto circuito in una stufa elettrica: sono andati a fuoco il letto e altri arredi. La badante, invece, era in un'altra stanza che non è stata raggiunta dalle fiamme e sarebbe morta per l’inalazione del fumo.
L'appartamento era chiuso ed entrambe le vittime stavano dormendo quando si è sprigionato il rogo.
(Unioneonline)