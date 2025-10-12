L’iniziativa
12 ottobre 2025 alle 21:22
Palermo, una fiaccolata per Paolo TaorminaIl giovane ucciso per aver provato a sedare una rissa ieri davanti al suo locale
È cominciata da piazza Politeama a Palermo la fiaccolata organizzata dopo l'omicidio di Paolo Taormina per ricordare diverse vittime della violenza in città. Sono circa 2 mila le persone che hanno voluto partecipare con una candela in mano o la torcia dello smartphone. Tra loro anche la madre della vittima Fabiola Galioto e la sorella Sofia.
