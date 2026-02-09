Il gup di Roma ha rinviato a giudizio l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia, accusata di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata ai danni dell'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Contestati anche i reati di diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di alcuni eventi. L’inizio del processo è stato fissato al prossimo 6 ottobre.

Nel procedimento sono parti civili lo stesso Sangiuliano, assieme alla moglie e all'ex capo di Gabinetto del dicastero della Cultura, Francesco Gilioli.

(Unioneonline)

