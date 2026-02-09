roma
09 febbraio 2026 alle 14:19
Stalking e lesioni a Sangiuliano: Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizioL’ex ministro della Cultura e sua moglie si sono costituiti parti civili
Il gup di Roma ha rinviato a giudizio l'imprenditriceMaria Rosaria Boccia, accusata di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata ai danni dell'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Contestati anche i reati di diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di alcuni eventi. L’inizio del processo è stato fissato al prossimo 6 ottobre.
Nel procedimento sono parti civili lo stesso Sangiuliano, assieme alla moglie e all'ex capo di Gabinetto del dicastero della Cultura, Francesco Gilioli.
