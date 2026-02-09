Assalto al portavalori in Puglia, conflitto a fuoco con i carabinieriIncendiato un furgone per bloccare la superstrada Brindisi-Lecce, nessun ferito
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un furgone portavalori è stato assaltato questa mattina sulla statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all'altezza di Tuturano. Secondo le prime notizie, ci sarebbe stato un conflitto a fuoco con i carabinieri. Al momento non risulta che ci siano feriti.
Il furgone assaltato è dell'azienda Btv, Battistolli. I malviventi avrebbero posizionato di traverso alla carreggiata un furgone incendiandolo, costringendo così il portavalori a fermarsi.
A seguito dell'assalto al portavalori, è stata chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 613 Brindisi-Lecce, dal km 8,300 al km 12,800 a San Pietro Vernotico (Brindisi).
Qui il video girato da un automobilista.
(Unioneonline)