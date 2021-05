"Presto si ripartirà, si tornerà nei cantieri, nelle fabbriche, nei luoghi di discussione e questa è una cosa grande e bella. Oggi possiamo dire che si riapre perché siamo stati attenti e prudenti".

Lo ha detto il ministro della Salute e segretario di Articolo Uno Roberto Speranza all'assemblea del partito.

Le aperture, ha spiegato l’esponente del governo Draghi, devono essere "ponderate perché non vogliamo tornare indietro".

"Sui vaccini c'è un punto di fondo: di fronte al diritto alla salute non può contare quanti soldi hai. E' sbagliato sul piano dei valori e anche degli interessi. L'epidemia ci ha insegnato che nessuno si salva da solo. Non vince qualcuno contro un altro Paese", ha aggiunto Speranza.

Il ministro ha poi parlato dell’alleanza tra Pd e M5S: “Dobbiamo da subito lavorare perché questo nostro stare assieme possa essere da subito coltivato. Sulle amministrative io penso che dovunque c'è ancora un margine per lavorare insieme da subito, noi quel margine dobbiamo andare a vederlo. E bisogna essere chiari: dobbiamo assumere un impegno a scatola vuota, dicendo che dove non riusciremo a fare un accordo al primo turno lavoreremo assieme per sostenere il candidato di chi di questa famiglia è arrivato al secondo turno".

