È stato catturato nella notte l’uomo che ieri a Pescara avrebbe sparato al cuoco di un ristobar nel centro di Pescara, in piazza della Rinascita. Il ferito, un 23enne, è stato operato ma resta in condizioni gravi.

La discussione tra un cliente e i dipendenti è nata forse per i tempi di attesa, considerati troppo lunghi. C’è stata una rissa e alla fine i colpi di pistola. Il giovane cuoco è rimasto a terra. Soccorso, è stato trasportato in ospedale, mentre l’aggressore si è dato alla fuga. I titolari dell’attività hanno consegnato i filmati della videosorveglianza alle forze dell’ordine: da quanto ricostruito, tutto è cominciato poco dopo le 14. Un uomo ha finito di pranzare all’esterno ed è entrato nel locale per effettuare un nuovo ordine. Nasce un litigio, poi i pugni e infine il cliente estrae una pistola esplodendo alcuni colpi anche quando la vittima si rifugia dietro il bancone, raggiungendolo alle spalle. Infine si allontana.

La fuga è durata poche ore, la polizia lo ha individuato e fermato.

(Unioneonline/s.s.)

