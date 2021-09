Sparatoria in pieno giorno a Taranto.

Due persone in sella a una moto hanno fatto partire quattro colpi di pistola sotto gli occhi di numerosi passanti in via Oberdan, all'angolo tra via Gorizia e via Monfalcone.

I proiettili hanno colpito mandandolo in frantumi un portone e le schegge di vetro hanno ferito un uomo, soccorso dai sanitari del 118 e medicato in un portone condominiale. Non si sa se fosse il vero obiettivo dell'agguato o un semplice passante.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile, della Squadra Volante e della Polizia Scientifica per effettuare i rilievi e avviare le indagini. Al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini delle telecamere di alcune attività commerciali presenti nella zona.

