Il tratto di via Genova a Torino, dove ieri tre operai sono morti e altre tre persone sono rimaste ferite a causa del crollo di una gru, è stato messo sotto sequestro. La zona è ora transennata e presidiata dai Vigili del fuoco e dagli agenti della Municipale, mentre i residenti possono accedere attraverso varchi alternativi.

Sull'asfalto ci sono ancora i teli dorati che ieri sono stati utilizzati per coprire i corpi di due operai rimasti senza vita (il terzo è deceduto dopo il trasporto in ospedale per le ferite riportate).

La dinamica dell’incidente deve essere accertata: sembra che la struttura alla base della gru abbia ceduto mentre era in corso l’allestimento del cantiere e la gru stessa è poi crollata contro un edificio di sei piani.

