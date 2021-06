A partire da domani più di 115 operatori sanitari non vaccinati in Alto Adige non si potranno più presentare al loro posto di lavoro.

Lo ha deciso l'Azienda sanitaria che ha concluso l'iter di verifiche. L'atto di accertamento è già stato notificato agli operatori, che in un primo momento non potranno più lavorare nei reparti.

L'Azienda sanitaria, nel giro di pochi giorni, verificherà la possibilità di demansionamento oppure smartworking. In caso di esito negativo la sospensione avrà effetto retroattivo, dal giorno della notifica dell'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale.

In Alto Adige i sanitari non vaccinati sono circa 2.500.

(Unioneonline/D)

