Si era “perso” sui binari della ferrovia e stava per essere travolto da un treno in transito ma un finanziere lo ha visto e lo ha salvato.

Tragedia sfiorata a Empoli, in provincia di Firenze, per un disabile sordomuto.

L’uomo si era bloccato in mezzo alle rotaie, forse disorientato e quasi in improvviso stato confusionale, proprio mentre un treno stava arrivando: il macchinista del convoglio ha suonato il clacson del locomotore ma l'invalido, non potendo sentire, non si è mosso.

In quegli istanti un finanziere scelto della compagnia delle Fiamme Gialle di Empoli, Claudio Gargiulo, che era libero dal servizio, si è gettato appena in tempo, prendendo di peso l'uomo e salvandogli la vita.

